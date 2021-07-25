У российских спортсменов — первое «золото» на Олимпиаде в Токио

В стрельбе из пневматического пистолета победила Виталина Бацарашкина. Команда Олимпийского комитета России – так официально называется сборная, которая выступает без флага страны и гимна из-за допингового скандала — поднялась в общем медальном зачете с 10-го места на 4-е. Накануне россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки. Бронзовую награду получил тхэквондист Михаил Артамонов. Лидирует в общем медальном зачете Китай.
2021-07-25T06:50:27+03:00
2021-07-25T06:50:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:50, 25 июля 2021
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