В Нью-Йорке на улице сегодня проведут фестиваль боди-арта

Он проходит уже в восьмой раз.

На одной из площадей на Манхэттене соберутся тридцать художников. У них будет пятьдесят моделей – то есть людей, которые готовы раздеться на улице и позволить рисовать на своих телах. Тема фестиваля – резилентность, то есть способность человека пережить трудности и восстановиться после них. Как автор идеи художник Анди Голуб рассказывал в интервью журналу Time Out, к этому его подтолкнули события последнего года. Он считает, что городу необходимо провести что-то вроде этого фестиваля после затянувшихся антиковидных ограничений.

Художник говорил, что эта акция – не просто попытка шокировать прохожих наготой. По его словам, он видит нечто важное в том, что его модели чувствуют себя комфортно, находясь на улице без одежды.

Впервые Энди Голуб провёл такой фестиваль десять лет назад. Тогда его арестовали, но после отпустили без какого-либо наказания. Дело в том, что художник воспользовался малоизвестным городским законом, который разрешает ходить по Нью-Йорку голым.

За прошедшие десять лет Энди Голуб проводил подобные мероприятия не только в Америке, но и в Европе.з Его акции прошли в Амстердаме, Берлине, Цюрихе и других городах.