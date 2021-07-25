Второй том мемуаров принца Гарри, как пишет Daily Mail опубликуют только после смерти королевы Елизаветы II

По словам источника, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по здоровому образу жизни от Меган Маркл. Тема четвертой книги пока неизвестна. Первый том мемуаров должен выйти в конце следующего года. Как полагает издание, стоимость контракта может составлять 35-40 миллионов долларов
2021-07-25T05:20:18+03:00
2021-07-25T05:20:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:20, 25 июля 2021
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