Второй том мемуаров принца Гарри, как пишет Daily Mail опубликуют только после смерти королевы Елизаветы II

По словам источника, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по здоровому образу жизни от Меган Маркл. Тема четвертой книги пока неизвестна. Первый том мемуаров должен выйти в конце следующего года. Как полагает издание, стоимость контракта может составлять 35-40 миллионов долларов