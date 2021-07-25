Бывший президент США Дональд Трамп выступил против участия трансгендеров в женских спортивных соревнованиях

Экс-глава Белого дома на митинге в штате Аризона назвал это несправедливым и нелепым. Трамп добавил, что к такой ситуации привела политика президента Джо Байдена. Первым трансгендером, принявшим участив в Олимпиаде, станет тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии
2021-07-25T05:19:53+03:00
2021-07-25T05:19:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 25 июля 2021
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