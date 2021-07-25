Гостелевидение Афганистана показало кадры, на которых пакистанские военные нарушили границу

На видео они перемещаются по той территории афганской провинции Кандагар, которую захватила запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Ранее власти Афганистана заявили, что армия Пакистана препятствует освобождению земли, которую захватили талибы.
2021-07-25T05:19:04+03:00
2021-07-25T05:19:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 25 июля 2021
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