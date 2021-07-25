В них погибли 5 человек, почти 190 пострадали, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс.
В России, по данным МВД, за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами
В них погибли 5 человек, почти 190 пострадали, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс.