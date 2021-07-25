Роспотребнадзор в Петербурге выявил вспышку коронавируса на учебном паруснике «Мир»

Положительные тесты сдали 15 членов экипажа и курсантов университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. С ними контактировали около 160-ти человек. На сайте ведомства говорится, что их изолировали под наблюдение врачей. По сведениям издания «Фонтанка», первых заболевших на судне выявили еще почти две недели назад. Все эти дни курсанты жили в кубриках по 12 человек, где в помещении 30-градусная жара.
2021-07-25T05:18:07+03:00
2021-07-25T05:18:07+03:00
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05:18, 25 июля 2021
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