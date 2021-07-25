Церемония открытия Олимпиады в Токио оказалась самой непопулярной на американском телевидении за 30 лет

Как передает агентство «Рейтер», ее посмотрели 16,7 миллиона жителей США. По сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 года телеаудитория снизилась более чем на треть. Однако на 72% с тех пор выросла популярность онлайн-вещания.