Умер музыкальный продюсер Алексей Мускатин, который работал с группами «Ласковый май», «Руки вверх» и «Мираж»

О его смерти сообщил в «Инстаграме» продюсер Андрей Разин. Он сказал изданию РБК, что Мускатин скончался от лейкемии. Ему было 59 лет.
2021-07-25T04:24:49+03:00
2021-07-25T04:24:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:24, 25 июля 2021
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