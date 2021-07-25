Вновь отложена отстыковка старого модуля МКС, на место которого должен встать новый модуль «Наука»

Операция перенесена уже в третий раз, теперь на завтра, передает РИА Новости со ссылкой на специалиста подмосковного центра управления полетами. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о неисправности модуля. В «Роскосмосе» это отрицают. Лабораторный модуль «Наука» с оборудованием для экспериментов должны были присоединить к МКС еще 14 лет назад, но запуск неоднократно откладывали.

