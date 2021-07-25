«Новая газета»: организация «Офицеры России» оскорбилась словами, которые не звучали со сцены «Современника»

Издание отмечает, что жалоба в прокуратуру об оскорблении ветеранов опирается на авторский текст пьесы «Первый хлеб». Но, по сведениям газеты, на репетициях монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова, был изменен. «Новая» опубликовала текст— мата в нем нет. Издание полагает, что скандал сконструирован.