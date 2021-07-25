«Новая газета»: организация «Офицеры России» оскорбилась словами, которые не звучали со сцены «Современника»

Издание отмечает, что жалоба в прокуратуру об оскорблении ветеранов опирается на авторский текст пьесы «Первый хлеб». Но, по сведениям газеты, на репетициях монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова, был изменен. «Новая» опубликовала текст— мата в нем нет. Издание полагает, что скандал сконструирован.
2021-07-25T04:23:28+03:00
2021-07-25T04:23:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:23, 25 июля 2021
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