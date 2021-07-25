В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две медали

Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки. Бронзовую награду получил тхэквондист Михаил Артамонов. В медальном зачете сейчас лидирует команда Китая, у которой три золота и одна бронза. Российские спортсмены на 10-м месте.
2021-07-25T03:29:01+03:00
2021-07-25T03:29:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:29, 25 июля 2021
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