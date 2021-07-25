В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две медали

Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки. Бронзовую награду получил тхэквондист Михаил Артамонов. В медальном зачете сейчас лидирует команда Китая, у которой три золота и одна бронза. Российские спортсмены на 10-м месте.