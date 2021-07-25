Бывшая жена Аркадия Ротенберга заявила о захвате выходцами из Чечни ее виллы во Франции

Наталья Ротенберг написала в «Фейсбуке», что неизвестные избили охрану и поменяли замки. По ее словам, заказчиками являются крупные российские олигархи. Представитель Ротенберга сказал французскому изданию Nice-matin, что дом на Лазурном берегу не принадлежит экс-супруге миллиардера. Ранее журнал Forbes писал, что вилла должна была достаться ей в результате бракоразводного процесса
2021-07-25T03:28:33+03:00
2021-07-25T03:28:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:28, 25 июля 2021
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