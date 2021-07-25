Гиперзвуковую ракету «Циркон», по сведениям ТАСС, в августе впервые запустят с подлодки

Это будет атомная субмарина «Северодвинск». До этого ракету испытывали только с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». После недавнего запуска в министерстве обороны США назвали новую российскую ракету угрозой и дестабилизирующим фактором из-за того, что «Циркон» способен нести ядерный заряд.
2021-07-25T03:28:09+03:00
2021-07-25T03:28:09+03:00
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03:28, 25 июля 2021
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