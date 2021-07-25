Гиперзвуковую ракету «Циркон», по сведениям ТАСС, в августе впервые запустят с подлодки

Это будет атомная субмарина «Северодвинск». До этого ракету испытывали только с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». После недавнего запуска в министерстве обороны США назвали новую российскую ракету угрозой и дестабилизирующим фактором из-за того, что «Циркон» способен нести ядерный заряд.