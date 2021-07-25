Сенат Франции на фоне массовых протестов смягчил законопроект о санитарных пропусках

Как передает телеканал BFM TV, из текста поправок исчезло требование о получении санитарных пропусков для лиц с 12 лет, оставили только для взрослых. Продолжат пускать посетителей на открытые террасы ресторанов без новых документов. Срок вступления закона в силу отложен с 30 августа на 15 сентября. По плану властей, санитарный пропуск должен стать обязательным при посещении большинства общественных мест и для пользования междугородним транспортом. Для получения пропуска необходимо либо пройти полный курс вакцинации, либо предъявить недавно сделанный отрицательный тест на коронавирус. По данным МВД, накануне во Франции в протестах против новой нормы участвовали 160 тысяч человек.
2021-07-25T03:27:47+03:00
2021-07-25T03:27:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:27, 25 июля 2021
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