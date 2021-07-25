Сенат Франции на фоне массовых протестов смягчил законопроект о санитарных пропусках

Как передает телеканал BFM TV, из текста поправок исчезло требование о получении санитарных пропусков для лиц с 12 лет, оставили только для взрослых. Продолжат пускать посетителей на открытые террасы ресторанов без новых документов. Срок вступления закона в силу отложен с 30 августа на 15 сентября. По плану властей, санитарный пропуск должен стать обязательным при посещении большинства общественных мест и для пользования междугородним транспортом. Для получения пропуска необходимо либо пройти полный курс вакцинации, либо предъявить недавно сделанный отрицательный тест на коронавирус. По данным МВД, накануне во Франции в протестах против новой нормы участвовали 160 тысяч человек.