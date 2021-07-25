Глава отдела внешних церковных связей РПЦ получил на день рождения два ордена

Патриарх Кирилл накануне наградил митрополита Волоколамского Илариона орденом Сергия Радонежского за вклад в развитие современной церковной жизни, передает ТАСС. Архиерей, которому вчера исполнилось 55 лет, также получил орден святого князя Ростислава первой степени от главы Чешской церкви.

