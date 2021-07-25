Патриарх Кирилл накануне наградил митрополита Волоколамского Илариона орденом Сергия Радонежского за вклад в развитие современной церковной жизни, передает ТАСС. Архиерей, которому вчера исполнилось 55 лет, также получил орден святого князя Ростислава первой степени от главы Чешской церкви.
Глава отдела внешних церковных связей РПЦ получил на день рождения два ордена
Патриарх Кирилл накануне наградил митрополита Волоколамского Илариона орденом Сергия Радонежского за вклад в развитие современной церковной жизни, передает ТАСС. Архиерей, которому вчера исполнилось 55 лет, также получил орден святого князя Ростислава первой степени от главы Чешской церкви.