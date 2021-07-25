Президент Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что для такой работы необходимы безупречная честность и верность долгу. Президент выразил уверенность, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, передает ТАСС.
2021-07-25T02:13:20+03:00
2021-07-25T02:13:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 25 июля 2021
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