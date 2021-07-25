Авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском накануне посетили 40 тысяч человек

Таким образом суммарное количество зрителей превысило за несколько дней 100 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Международный авиакосмический салон завершит свою работу сегодня. Ограничение из-за коронавируса на массовые мероприятия сняли в Подмосковье в начале этой недели.