Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Замначальника отдела уголовного розыска майора Руслана Абовяна застрелили прошлой ночью. Официально о задержанном силовики говорят только, что ему 28 лет. По сведениям телеграм-канала Baza, одна из версий убийства – кровная месть. Убитый в Ставрополе Абовян участвовал шесть лет назад в спецоперации в Чечне, во время которой был убит местный житель, подозреваемый в покушении на бизнесмена. Тогда действия ставропольских полицейских возмутился глава Чечни Рамзан Кадыров.
2021-07-25T02:09:28+03:00
2021-07-25T02:09:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 25 июля 2021
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