Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Замначальника отдела уголовного розыска майора Руслана Абовяна застрелили прошлой ночью. Официально о задержанном силовики говорят только, что ему 28 лет. По сведениям телеграм-канала Baza, одна из версий убийства – кровная месть. Убитый в Ставрополе Абовян участвовал шесть лет назад в спецоперации в Чечне, во время которой был убит местный житель, подозреваемый в покушении на бизнесмена. Тогда действия ставропольских полицейских возмутился глава Чечни Рамзан Кадыров.