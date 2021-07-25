Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:09, 25 июля 2021

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Замначальника отдела уголовного розыска майора Руслана Абовяна застрелили прошлой ночью. Официально о задержанном силовики говорят только, что ему 28 лет. По сведениям телеграм-канала Baza, одна из версий убийства – кровная месть. Убитый в Ставрополе Абовян участвовал шесть лет назад в спецоперации в Чечне, во время которой был убит местный житель, подозреваемый в покушении на бизнесмена. Тогда действия ставропольских полицейских возмутился глава Чечни Рамзан Кадыров.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 117 6 9446 21.07
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Важный шаг к победе справедливости Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей…

5 77 6 7500 22.07
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 240 6 26860 22.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3048451

5 47 6 6478 24.07
#слушать 49:26 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 92 6 13046 22.07
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 172 6 25446 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 45 6 7836 21.07
Блоги

+ Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 00:49 Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали в окружении семьи девушки…

5 224 6 39966 20.07
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Стекло мы рано или поздно расплавим ладонями Уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком — тоже стекло…

5 258 6 46253 24.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

© ТАСС / Сергей Бобылев Олимпиада. День 1-й Наши спортсмены завоевали 2 медали…

5 31 6 5963 24.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Санта-Барбара по-коммунистически Конфликт с бывшей женой и сыном не красит Грудинина ни как мужчину, ни как политика. Это бросает тень и на КПРФ. Почему они взяли «клубничного короля» в списки? Понято, грудининские деньги нужны на кампанию, но репутационный ущерб явно выше финансовой выгоды…

5 46 6 8762 24.07
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Если кто-то кого-то считает братом, нужно ему помогать, а не приковывать к батарее и заставлять жениться. У брата не надо отбирать паспорт, а надо признать его независимость, самостоятельность, помогать ему…

5 124 6 24089 22.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Важные истории объединение независимых журналистов

Горжусь тем, что мой дед был «врагом народа» Роман Анин отвечает бывшему члену ОНК Ионову, который потребовал признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами»...

5 272 6 54669 23.07
Новости

Нескольких жителей Грозного, купивших поддельные сертификаты о вакцинации, привили насильно По информации интернет издания Baza, поддельные справки продавал 63-летний житель республики…

5 23 6 5317
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

На мой взгляд, Грудинин не представляет никакую угрозу кремлевской администрации…

5 64 6 15062 24.07
#слушать 01:30:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Глубинные первобытные страхи Понимаю, что долго страхи подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу идиотизма…

5 172 6 42359 22.07

Популярное за неделю

Новости

Нидерланды хотят депортировать двух россиян, которые рассказали о причастности Москвы к крушению малазийского Боинга Гражданам России миграционная служба Нидерландов отказала в статусе беженцев, пишет нидерландская газета Volkskrant…

5 12 6 29146
#СлухайЭхо

Валерий Соловей ведущий: Валерий Соловей политолог

3494972
Валерий Соловей отвечает на ваши вопросы

5 22 6 51239 21.07
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 6698 18.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 71 6 326483 18.07
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ Все о сбитом малазийском Боинге Все о сбитом малазийском Боинге Загадка спутниковых снимков, переговоры военных и ложь властей…

5 240 6 92702 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9197522
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4974256

Сегодня в эфире