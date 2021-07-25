На юге Бельгии началось новое наводнение из-за ливней

В городе Динане грязевые потоки сносят машины, передает телеканал RTBF. Информации о жертвах и пострадавших нет. Недавно в Бельгии произошло сильнейшее за столетие наводнение. Погибли более 30 человек, разрушены или повреждены более 10 тысяч домов. Власти предварительно оценили ущерб в 10 миллиардов евро.
2021-07-25T01:07:34+03:00
2021-07-25T01:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 25 июля 2021
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