На юге Бельгии началось новое наводнение из-за ливней

В городе Динане грязевые потоки сносят машины, передает телеканал RTBF. Информации о жертвах и пострадавших нет. Недавно в Бельгии произошло сильнейшее за столетие наводнение. Погибли более 30 человек, разрушены или повреждены более 10 тысяч домов. Власти предварительно оценили ущерб в 10 миллиардов евро.