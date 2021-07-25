Волна протестов против обязательной вакцинации и ковид-сертификатов прокатилась по Франции, Греции и Италии

В Париже, по данным полиции, вышли на акции 11 тысяч человек, в Афинах – две тысячи, в Риме – около трех. Всего во Франции, по подсчетам МВД, в демонстрациях приняли участие 160 тысяч человек. В Париже и Афинах полиция применила слезоточивый газ из-за возникших беспорядков. Протестующие недовольны планами властей ввести так называемые санитарные пропуска для привитых или с отрицательным ПЦР-тестом, без которых возможности появляться в общественных местах и транспорте будут заметно ограничены.

