В Верховную Раду Украины внесен законопроект о лишении гражданства страны за получение российского паспорта

С инициативой выступили трое депутатов, среди которых представители фракций «Голос» и «Европейская солидарность». Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский обязал чиновников подтверждать отсутствие у них иностранного гражданства. По официальным данным, российские паспорта получили более 600 тысяч жителей самопровозглашенных республик на востоке Украины. Они смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

