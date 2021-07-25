Президент Владимир Путин сегодня примет парад в Петербурге, который пройдет без зрителей

В мероприятии по случаю дня ВМФ впервые будет участвовать новейшая атомная подлодка «Князь Владимир». Всего пройдут полсотни кораблей и субмарин, на которых 4 тысячи военнослужащих. Зрителей решили не пускать из-за угрозы коронавируса.

