Мосты в центре Петербурга развели, а набережные перекрыли на всю первую половину дня из-за военно-морского парада

Военно-морской парад, который, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, станет самым масштабным в новейшей истории страны, проведут без зрителей. Петербургский Роспотребнадзор пошёл на такое ограничение из-за угрозы распространения коронавируса. На генеральной репетиции парада, которую провели три дня назад, сотрудники росгвардии не пускали на набережные не только транспорт, но и пешеходов. Из-за парада до двух часов дня закроют почти весь левый берег Невы в центральной части Петербурга, стрелку и часть берега Васильевского острова, а также целый ряд улиц, в том числе — Невский проспект. Нельзя будет попасть и на Сенатскую площадь, откуда на проходящие корабли с трибуны будет смотреть президент России Владимир Путин. В преддверии мероприятия эту территорию, а также соседние улицы, продезинфицировали несколькими тоннами специального раствора.

Главный военно-морской парад в этом году пройдет в честь 325-летия российского флота. В смотре примут участие более полусотни кораблей.