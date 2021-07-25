В Забайкалье эвакуируют пассажиров поездов, которые оказались заблокированы в пути из-за разрушения моста

В Забайкалье, пострадавшем от паводка, эвакуируют пассажиров поездов, которые оказались заблокированы в пути из-за разрушения моста.

После разрушения моста через реку на Транссибирской магистрали по ней прекращено железнодорожное движение между Хабаровском и Читой. Пассажиров уже выехавших поездов из Владивостока в центр доставляют до пунктов назначения транзитом на автобусах и самолетах. Продажа билетов на поезда по крайне мере на эти выходные приостановлена. Более того, на этом участке ограничены перевозки грузов. Исключение сделано только для продуктов питания и топлива — их перенаправили на Байкало-Амурской магистрали. К месту обрушения моста со стороны Дальнего Востока направили поезда Владивосток — Москва и Владивосток — Омск. К Благовещенску пассажиров отвезут поездом, а далее по маршруту отправят самолетами. По другим направлениям также будут следовать лайнеры.

Специалисты сейчас работают на месте разрушения моста и восстанавливают железнодорожное сообщение.