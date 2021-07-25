Задержан подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя Руслана Абовяна

Об этом сообщила замначальника Ставропольского главка МВД Анна Анисимова.

По данным Telegram-канала Baza, задержанного зовут Ибрагим Симбаригов. Он прятался в нежилых постройках в Андроповском районе. По одной из версий, Руслана Абовяна убили из мести. Шесть лет назад он участвовал в операции в Чечне, в результате которой погиб местный житель. Действия ставропольских полицейских тогда вызвали возмущение Рамзана Кадырова. Он даже разрешил чеченским силовикам открывать огонь на поражение по коллегам из других регионов, в случае если те проводят не согласованные операции.