Греческая полиция разогнала митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса.

Как передает ТАСС, в центре города, у стен парламента собрались около 2 000 человек. Под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах стали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью. Спецназ ответил слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и водометами. О задержаниях сообщений не поступало.
2021-07-24T23:05:30+03:00
2021-07-24T23:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 24 июля 2021
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