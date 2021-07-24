Греческая полиция разогнала митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса.

Как передает ТАСС, в центре города, у стен парламента собрались около 2 000 человек. Под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах стали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью. Спецназ ответил слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и водометами. О задержаниях сообщений не поступало.