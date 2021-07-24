Российская супружеская пара, давшая показания по делу о крушении малазийского Боинга,может быть выслана из Нидерландов

Российская супружеская пара, давшая показания по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе, может быть выслана из Нидерландов. Об этом пишет голландское издание De Volkskrant со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Россияне перебрались в Нидерланды в 2016 году и обратились к властям страны с просьбой предоставить убежище. Первое прошение было отклонено и в 2018 году они заявили судебным органам, что располагают информацией о лицах, причастных к крушению рейса MH17.

Издание отмечает, что граждане России не стали официальными свидетелями в расследовании авиакатастрофы, поскольку показания, суть которых не раскрывается, были недостаточно ценными для предоставления им защиты. Таким образом пара может быть экстрадирована в Россию. Сейчас их адвокат изучает возможность нового запроса на легализацию в стране.