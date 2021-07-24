Суд в Перми оштрафовал на 20 тыс. руб. местную активистку Елену Германову

Она организовала запись видеообращения пермяков к Владимиру Путину с требованием запретить строительство элитного жилого квартала на месте стадиона. После записи обращения сотрудники ДПС задержали Германову и еще двух человек по обвинению в организации и участии в несогласованной акции. Между тем, 30 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитался о приостановке застройки на месте дворца спорта «Молот».