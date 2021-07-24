Задержан подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска отдела полиции Ставрополя

Как передает ТАСС, в ближайшее время 28-летний задержанный будет доставлен в СК. По данным Telegram-канала Baza, задержанного зовут Ибрагим Симбаригов. Второго подозреваемого еще ищут. По неофициальным данным, в розыск был объявлен 44-летний уроженец Чечни Заурбек Кениев. По одной из версий, Руслана Абовяна убили из мести. Шесть лет назад он участвовал в операции в Чечне, в результате которой погиб местный житель. Действия ставропольских полицейских тогда вызвало возмущение Рамзана Кадырова. Он даже разрешил чеченским силовикам открывать огонь на поражение по коллегам из других регионов, в случае если те проводят не согласованные операции.