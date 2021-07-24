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23:01, 24 июля 2021

«Современник» не вносил кардинальных изменений в монолог героини спектакля «Первый хлеб»

Театр «Современник» не вносил кардинальных изменений в текст монолога героини спектакля «Первый хлеб», на который пожаловались «Офицеры России». Об этом изданию «Подъем» сообщил режиссер постановки Бениамин Коц. Ранее сообщалось, что из монолога героини, которую играет Лия Ахеджакова, изъяли мат. По сюжету артистка произносит монолог с нецензурной бранью, когда приходит в нетрезвом состоянии на могилу мужа, погибшего во время войны в Афганистане.


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