Россия не предлагает Украине покупать газ в обмен на продолжение транзита топлива

Таким образом в Газпроме РБК прокомментировали заявления главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киев не устраивает предложение главы российского холдинга о продолжении украинского транзита после 2024 года на рыночных условиях. В российской компании пояснили, что слова Алексея Миллера были адресованы партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким.