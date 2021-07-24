Россия не предлагает Украине покупать газ в обмен на продолжение транзита топлива

Таким образом в Газпроме РБК прокомментировали заявления главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киев не устраивает предложение главы российского холдинга о продолжении украинского транзита после 2024 года на рыночных условиях. В российской компании пояснили, что слова Алексея Миллера были адресованы партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким.
2021-07-24T23:00:56+03:00
2021-07-24T23:00:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 24 июля 2021
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