Китайские спортсмены завоевали больше всех золотых наград в первый день Олимпиады в Токио

На их счету – 3 медали.

По одному золоту на счету Китая – в тяжелой атлетике, стрельбе из пневматической винтовки и фехтовании. Еще одну бронзу спортсмен из КНР смог завоевать в стрельбе из пистолета. Таким образом, страна смогла возглавить неофициальный командный зачет не только по числу золотых медалей, но и по общему числу наград. На счету восьми других стран — по одному олимпийскому чемпиону, а спортсмены из Италии и Японии смогли завоевать еще и по серебру.

Россия в медальном зачете – на 10 месте, при этом первая среди тех, кто не смог завоевать золотых наград. Серебро в стрельбе из винтовки – на счету Анастасии Галашиной, которая, впрочем, вплоть до последнего выстрела претендовала на 1 место. Бронзу в тхэквондо завоевал Михаил Артамонов. В свою очередь, дебютантка Игр, шпажистка Айзанат Муртазаева хоть и сотворила сенсацию, пройдя в полуфинал, но осталась 4— й – в шаге от медали. В остальных восьми дисциплинах российские спортсмены на награды претендовать не смогли.

Олимпиада подарила еще одну сенсацию: спортсмены из США впервые за почти 50 лет, с соревнований в Мюнхене, остались без медалей в первый день летних Игр.

Во второй день Олимпийских Игр в Токио будет разыграно 18 комплектов наград. Первые финалы состоятся уже рано утром.