Более 160 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков

По данным МВД Республики, во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах. Во французской столице власти разрешили три манифестации., в которых по данным властей приняли участие 11 тыс. человек. Как сообщил в Твиттере министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе беспорядков на Елисейских полях, были задержаны девять человек.
2021-07-24T22:02:42+03:00
2021-07-24T22:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:02, 24 июля 2021
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