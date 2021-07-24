Более 160 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков

По данным МВД Республики, во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах. Во французской столице власти разрешили три манифестации., в которых по данным властей приняли участие 11 тыс. человек. Как сообщил в Твиттере министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе беспорядков на Елисейских полях, были задержаны девять человек.