Спасатели МЧС обнаружили в реке Мацеста автомобиль Toyota, который во время ливня в Сочи снесло с моста

Как рассказал ИФ руководитель управления ГО и ЧС города Вадим Снегирев, в машине обнаружена погибшая женщина; еще одно женское тело нашли в реке. Поиски ребенка, который предположительно был в машине, продолжаются. Ранее сообщалось, что найдено тело водителя автомобиля.