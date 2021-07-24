Спасатели МЧС обнаружили в реке Мацеста автомобиль Toyota, который во время ливня в Сочи снесло с моста

Как рассказал ИФ руководитель управления ГО и ЧС города Вадим Снегирев, в машине обнаружена погибшая женщина; еще одно женское тело нашли в реке. Поиски ребенка, который предположительно был в машине, продолжаются. Ранее сообщалось, что найдено тело водителя автомобиля.
2021-07-24T22:01:53+03:00
2021-07-24T22:01:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:01, 24 июля 2021
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