Задержан один из подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска Ставрополя

Как сообщает региональное управление СК, задержанному 28 лет, в ближайшее время его допросит следователь. Подозреваемый, по данным МВД, прятался в заброшенных постройках в Андроповском районе. Местонахождение второго подозреваемого устанавливается. Майор полиции Руслан Абовян был застрелен на парковке возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Нападавших, по предварительным данным, было двое, стрелял один из них. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-07-24T21:05:46+03:00
2021-07-24T21:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 24 июля 2021
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