В штаб Валерия Карпина в футбольной сборной России вошел тренер Николай Писарев

Об этом сам Писарев сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ». Писарев был главным тренером сборной России по пляжному футболу, а также сборной страны из игроков не старше 21 года. Валерий Карпин возглавил национальную команду в пятницу.
2021-07-24T21:04:32+03:00
2021-07-24T21:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 24 июля 2021
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