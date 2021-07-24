Процедура ввоза трудовых мигрантов на российские стройки в ближайший месяц может быть упрощена

Об этом во время прямого эфира в Инстаграме сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас рабочих не хватает катастрофически. Ранее Хуснуллин говорил, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает 1,5-2 млн человек.