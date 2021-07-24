Процедура ввоза трудовых мигрантов на российские стройки в ближайший месяц может быть упрощена

Об этом во время прямого эфира в Инстаграме сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас рабочих не хватает катастрофически. Ранее Хуснуллин говорил, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России достигает 1,5-2 млн человек.
2021-07-24T21:04:09+03:00
2021-07-24T21:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 24 июля 2021
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