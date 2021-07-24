Таджикские пограничники утверждают, что были вынуждены открыть ответный огонь на границе с Киргизией

Поводом стали действия жителей соседней страны и поддержавших их киргизских пограничников. По версии таджикской стороны, более 20 жителей киргизского приграничного села вступили в словесную перепалку и начали забрасывать камнями граждан Таджикистана. На место инцидента прибыли пограничники двух стран. Таджикская сторона утверждает, что киргизские пограничники поддержали жителей киргизского села и открыли огонь по таджикским пограничникам. О возможных потерях ни одна из сторон не сообщает.
2021-07-24T21:03:36+03:00
2021-07-24T21:03:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 24 июля 2021
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