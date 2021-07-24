Таджикские пограничники утверждают, что были вынуждены открыть ответный огонь на границе с Киргизией

Поводом стали действия жителей соседней страны и поддержавших их киргизских пограничников. По версии таджикской стороны, более 20 жителей киргизского приграничного села вступили в словесную перепалку и начали забрасывать камнями граждан Таджикистана. На место инцидента прибыли пограничники двух стран. Таджикская сторона утверждает, что киргизские пограничники поддержали жителей киргизского села и открыли огонь по таджикским пограничникам. О возможных потерях ни одна из сторон не сообщает.