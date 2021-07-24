Нескольких жителей Грозного, купивших поддельные сертификаты о вакцинации, привили насильно

По информации интернет издания Baza, поддельные справки продавал 63-летний житель республики. После его задержания полицейские выяснили имена тех, кто покупал у него поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. К купившим поддельные сертификаты домой приходили полицейские см требованием сделать прививку. В противном случае им угрожали уголовным преследованием. Таким образом, по сведениям Baza, силовики заставили привиться более десяти человек