Нескольких жителей Грозного, купивших поддельные сертификаты о вакцинации, привили насильно

По информации интернет издания Baza, поддельные справки продавал 63-летний житель республики. После его задержания полицейские выяснили имена тех, кто покупал у него поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. К купившим поддельные сертификаты домой приходили полицейские см требованием сделать прививку. В противном случае им угрожали уголовным преследованием. Таким образом, по сведениям Baza, силовики заставили привиться более десяти человек
2021-07-24T21:02:50+03:00
2021-07-24T21:02:50+03:00
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21:02, 24 июля 2021
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