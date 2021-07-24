Несколько тысяч противников вакцинации участвуют в массовом митинге в центре Лондона

Как передает ТАСС, участники акции прошли от Трафальгарской площади по улице Уайтхолл и выставили пикет напротив резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Участники пикета забросали территорию вокруг резиденции теннисными мячикам с оскорбительными надписями, было зажжено несколько дымовых шашек. По маршруту следования протестующих сопровождали усиленные наряды полиции, в которых были запущены несколько пластиковых бутылок. Как свидетельствует корр. ТАСС, столкновений не последовало. Хотя формально власти заявили о снятии всех ограничений в Англии еще 19 июля, гражданам по-прежнему надо подчиняться целому ряду эпидемиологических требований.
2021-07-24T20:33:57+03:00
2021-07-24T20:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 24 июля 2021
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