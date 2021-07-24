Владимир Путин продлил полномочия главы ВЭБа Игоря Шувалова на пять лет

Указ датирован 24 июля, вступил в силу со дня подписания. Шувалов возглавил ВЭБ в мае 2018 года, сменив на этом посту Сергея Горькова. До этого он 10 лет был первым вице-премьером. При нем ВЭБ преобразовали в госкорпорацию, наделили новыми полномочиями и передали под его контроль «Роснано», «Сколково» и другие структуры .