Владимир Путин продлил полномочия главы ВЭБа Игоря Шувалова на пять лет

Указ датирован 24 июля, вступил в силу со дня подписания. Шувалов возглавил ВЭБ в мае 2018 года, сменив на этом посту Сергея Горькова. До этого он 10 лет был первым вице-премьером. При нем ВЭБ преобразовали в госкорпорацию, наделили новыми полномочиями и передали под его контроль «Роснано», «Сколково» и другие структуры .
2021-07-24T20:33:04+03:00
2021-07-24T20:33:04+03:00
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20:33, 24 июля 2021
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