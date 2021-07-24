Спасатели обнаружили тела трех пассажиров автомобиля, снесенного течением реки Мацесты в Сочи. Как сообщает местная служба спасения, поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются. Тело водителя было найдено утром. Специалисты сейчас проверяют конструкции моста, с которого машину унесло в реку во время наводнения.