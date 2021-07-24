Спасатели обнаружили тела трех пассажиров автомобиля, снесенного течением реки Мацесты в Сочи. Как сообщает местная служба спасения, поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются. Тело водителя было найдено утром. Специалисты сейчас проверяют конструкции моста, с которого машину унесло в реку во время наводнения.
2021-07-24T20:32:34+03:00
2021-07-24T20:32:34+03:00
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20:32, 24 июля 2021
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