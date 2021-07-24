Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл подмосковные «Химки» в первом туре РПЛ. Встреча прошла на «Арене-Химки». Матч смогли посетить не более 1 000 человек с электронными кодами. Во втором туре действующий чемпион страны 1 августа на выезде сыграет против «Ростова». «Химки» в этот же день в гостях встретится с «Краснодаром».