Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл подмосковные «Химки» в первом туре РПЛ. Встреча прошла на «Арене-Химки». Матч смогли посетить не более 1 000 человек с электронными кодами. Во втором туре действующий чемпион страны 1 августа на выезде сыграет против «Ростова». «Химки» в этот же день в гостях встретится с «Краснодаром».
2021-07-24T20:05:58+03:00
2021-07-24T20:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 24 июля 2021
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