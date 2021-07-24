ЮНЕСКО предупредила власти Великобритании, что Стоунхендж может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия

Это произойдет в том случае, если проект строительства автотуннеля рядом с каменным кольцом не пересмотрят. Как пишет «Гардиан», Соединенное Королевство может стать первой страной в мире, где почетного статуса будет лишено сразу два таких объекта. Первым стала портовая часть Ливерпуля и исторический центр города.