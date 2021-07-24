ЮНЕСКО предупредила власти Великобритании, что Стоунхендж может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия

Это произойдет в том случае, если проект строительства автотуннеля рядом с каменным кольцом не пересмотрят. Как пишет «Гардиан», Соединенное Королевство может стать первой страной в мире, где почетного статуса будет лишено сразу два таких объекта. Первым стала портовая часть Ливерпуля и исторический центр города.
2021-07-24T20:05:29+03:00
2021-07-24T20:05:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876428-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 24 июля 2021
Загрузка комментариев...