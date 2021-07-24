Американское издательство «Пенгуин» планирует выпустить по меньшей мере два тома воспоминаний британского принца Гарри. При этом вторая книга увидит свет лишь после смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет «Дейли мейл» со ссылкой на источник в издательском бизнесе. По словам собеседника издания, герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по

здоровому образу жизни от Меган Маркл. Сообщается, что принц Гарри работал над мемуарами вместе с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Морингером – соавтором соавтор нашумевшей автобиографии теннисиста Андре Агасси.