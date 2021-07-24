Новый модуль «Наука» для МКС по пути к станции произвел еще одну коррекцию орбиты. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кроме того, на сайте госкомпании сообщается, что следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 27 июля. По сообщениям СМИ, у нового модуля наблюдались проблемы с запуском двигателей, позднее в госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии «Науки» отстыковка модуля «Пирс» от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. «Наука» должна занять его место 29 числа.