Новый модуль «Наука» для МКС по пути к станции произвел еще одну коррекцию орбиты. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кроме того, на сайте госкомпании сообщается, что следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 27 июля. По сообщениям СМИ, у нового модуля наблюдались проблемы с запуском двигателей, позднее в госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии «Науки» отстыковка модуля «Пирс» от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. «Наука» должна занять его место 29 числа.
2021-07-24T20:04:05+03:00
2021-07-24T20:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 24 июля 2021
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