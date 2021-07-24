Марат Хуснуллин высказался за развитие метро только в Москве и Санкт-Петербурге, где есть большой пассажиропоток. В остальных городах-миллионниках, по мнению вице-премьера, целесообразнее прокладывать трамвайные линии. Во время прямого эфира в «Инстаграме» Хуснулин сказал, что , например, в проект продления линии метро в Челябинске будет интегрирован трамвай.
2021-07-24T20:03:38+03:00
2021-07-24T20:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 24 июля 2021
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