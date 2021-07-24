В Париже проходят несколько манифестаций против т.н. «санитарных пропусков» и обязательной вакцинации от ковида представителей определенных профессий. По данным французского телеканала BFM TV, в полицейских летят петарды, среди правоохранителей есть пострадавшие. Правоохранители отвечают слезоточивым газом. На некоторых улицах протестующие возводят баррикады. Аналогичная акция, не смотря на запрет местных властей, проходит в Лионе. Протесты против ограничительных мер властей проходят и в других городах Франции, в частности в Дюнкерке, Тулузе, Марселе, Ницце. В прошлую субботу, по данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тыс. человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тыс. человек.