В Бурятии обнаружены обломки предположительно Ан-2, пропавшего год назад

По сведениям ТАСС, части самолета нашли в горах на перевале, на высоте 450 метров. По словам источника агентства, завтра сюда планируется направить из Иркутска вертолет со спасателями. Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен и больше на связь не выходил. На его борту находились шесть человек: два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов, занятых в обработке лесов с воздуха.