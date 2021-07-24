В Бурятии обнаружены обломки предположительно Ан-2, пропавшего год назад

По сведениям ТАСС, части самолета нашли в горах на перевале, на высоте 450 метров. По словам источника агентства, завтра сюда планируется направить из Иркутска вертолет со спасателями. Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен и больше на связь не выходил. На его борту находились шесть человек: два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов, занятых в обработке лесов с воздуха.
2021-07-24T19:34:26+03:00
2021-07-24T19:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 24 июля 2021
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